Мор: «Ламия» — хороший вариант для Дзагоева»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе российского полузащитника Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт 33-летнего футболиста с «Ламией» рассчитан до конца текущего сезона.

«Это хороший вариант для Дзагоева. Думаю, что никто не сомневается в его способностях. Он мастер самого высокого уровня. Главное, чтобы Дзагоев избежал травм», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Дзагоева был «Рубин». В прошлом сезоне полузащитник провёл за казанскую команду 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.