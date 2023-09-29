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Греция

Мор: «Ламия» — хороший вариант для Дзагоева»

29 Сентября 2023 • 09:35 Комментировать
Ламия
...
Панетоликос
01.10 15:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе российского полузащитника Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт 33-летнего футболиста с «Ламией» рассчитан до конца текущего сезона.

«Это хороший вариант для Дзагоева. Думаю, что никто не сомневается в его способностях. Он мастер самого высокого уровня. Главное, чтобы Дзагоев избежал травм», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Дзагоева был «Рубин». В прошлом сезоне полузащитник провёл за казанскую команду 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия Эдуард Мор
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