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Греция

Дзагоев согласовал контракт с «Ламией» эксклюзив

27 Сентября 2023 • 20:44 Комментировать
Ламия
...
Панетоликос
01.10 15:00

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 33-летний Дзагоев согласовал условия личного трудового соглашения с «Ламией». В четверг, 28 сентября, российский хавбек должен прибыть в Грецию.

Напомним, прошедшим летом Дзагоев покинул казанский «Рубин» на правах свободного агента, за который выступал с сентября 2022 года. С середины июля футболист находился в поиске новой команды.

На данный момент «Ламия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав шесть очков в шести играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия трансферы футбола - лето 2023
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