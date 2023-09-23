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Греция

Греческая полиция арестовала 9 хорватов, причастных к убийству фаната АЕКа в августе

23 Сентября 2023 • 23:37 Комментировать

Седьмого августа футбольную Европу потрясла трагедия - в потасовке между фанатами греческого клуба и давно снискавшими печальную славу представителями «Bad Boys Blue» (фанаты загребского «Динамо») погиб человек - 29-летний Михалис Кацурис, которого пырнули ножом.

Некоторые из хулиганов были задержаны, другие смогли покинуть Грецию и вернулись в Хорватию, но сейчас по запросу греческой полиции их арестовали уже в родной стране - как сообщает телеканал HRT, речь идет о девяти персонах.

В общей сложности же у греческой полиции есть вопросы по случившемуся к более чем сотне участников драки, обернувшейся трагедией - и это мы говорим только о хорватской стороне...


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