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Греция

​Сын Луческу устроил выволочку судьям после дерби Салоников

19 Сентября 2023 • 01:10 Комментировать
ПАОК
0:0
Арис Салоники
окончен

Дерби Салоников закончилось нулевой ничьей, ПАОК и «Арис» не забили друг другу мячей, но это не значит, что на поле не было действия. Было, причем в стане ПАОКа после игры начался серьезный ропот в адрес судей, а Рэзван Луческу, наставник ПАОКа, обвинил арбитра в том, что он... занимается политикой.

Луческу-младший упрекнул арбитра в том, что он намеренно вел игру к ничьей и не удалил игрока «Ариса» под конец игры, считая, что ничейный результат станет наиболее оптимальным с неких, ведомых лишь одному ему, соображений.

Теперь ПАОКу предстоит сыграть с финским ХИК-ом в рамках первого тура группового раунда Лиги конференций.


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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Рэзван Луческу Арис Салоники
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