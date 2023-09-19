​Сын Луческу устроил выволочку судьям после дерби Салоников

Дерби Салоников закончилось нулевой ничьей, ПАОК и «Арис» не забили друг другу мячей, но это не значит, что на поле не было действия. Было, причем в стане ПАОКа после игры начался серьезный ропот в адрес судей, а Рэзван Луческу, наставник ПАОКа, обвинил арбитра в том, что он... занимается политикой.

Луческу-младший упрекнул арбитра в том, что он намеренно вел игру к ничьей и не удалил игрока «Ариса» под конец игры, считая, что ничейный результат станет наиболее оптимальным с неких, ведомых лишь одному ему, соображений.

Теперь ПАОКу предстоит сыграть с финским ХИК-ом в рамках первого тура группового раунда Лиги конференций.