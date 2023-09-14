Ассистент главного тренера «Ламии» Никос Иссарис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.

«На данный момент у меня все еще нет официальной информации о том, будет ли Дзагоев в «Ламии» или нет», — заявил Иссарис.

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Ламия» все еще ведет переговоры с Дзагоевым, который является свободным агентом и может быть заявлен по ходу сезона. Главный тренер команды очень заинтересован в его приглашении.

Напомним, прошлый сезон 33-летний Дзагоев провел в казанском «Рубине», который покинул минувшим летом.