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Греция

Тренер «Ламии»: Пока нет информации по поводу Дзагоева эксклюзив

14 Сентября 2023 • 19:44 Комментировать
Ламия
...
ОФИ
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16.09 17:30

Ассистент главного тренера «Ламии» Никос Иссарис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном подписании полузащитника Алана Дзагоева.

«На данный момент у меня все еще нет официальной информации о том, будет ли Дзагоев в «Ламии» или нет», — заявил Иссарис.

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Ламия» все еще ведет переговоры с Дзагоевым, который является свободным агентом и может быть заявлен по ходу сезона. Главный тренер команды очень заинтересован в его приглашении.

Напомним, прошлый сезон 33-летний Дзагоев провел в казанском «Рубине», который покинул минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Ламия трансферы футбола - лето 2023 Никос Иссарис
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