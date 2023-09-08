Магомед-Шапи Сулейманов: «Я счастлив присоединиться к «Арису»

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов высказался о переходе в греческий «Арис» на правах аренды из «Краснодара».

«Я счастлив присоединиться к «Арису». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю все, чтобы помочь новой команде. Я хочу вместе с командой радовать болельщиков», — приводит слова вингера официальный сайт клуба. Шапи также отметил, что осознал важность фанатов для коллектива с первых же сообщений, пообещав выкладываться по максимуму на футбольном поле.

Напомним, что Сулейманов был арендован греческим клубом на один сезон с возможностью выкупа. Контракт футболиста с «Краснодаром» действует до 2025 года.