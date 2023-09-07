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Греция

Представитель Дзагоева подтвердил переговоры с греческим клубом

07 Сентября 2023 • 12:22 Комментировать

PR менеджер российского полузащитника Алана Дзагоева Дарья Арсланова кратко высказалась об информацией, что игрок может продолжить карьеру в греческой «Ламии».

«Могу подтвердить, что такие переговоры идут», - заявила Арсланова в разговоре с «Матч ТВ».

Стоит отметить, что за команду Суперлиги сейчас выступает экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич.

На данный момент 33-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с казанским «Рубином», за который он провел всего один сезон.

На счету Дзагоева 59 игр за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Дарья Арсланова ПАС Ламия 1964
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