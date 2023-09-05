Нападающий Стеван Йоветич подписал контракт с «Олимпиакосом».

Греческий гранд официально представил 33-летнего игрока в качестве своего новичка. Черногорец пополнил ряды «Олимпиакоса» на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Стевана Йоветича была берлинская «Герта», цвета которой форвард защищал на протяжении двух лет. Ранее футболист выступал за «Монако», миланский «Интер», «Севилью», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и «Партизан».

В прошедшем сезоне Йоветич четырежды поразил ворота соперников и дважды ассистировал товарищам по «Герте», проведя 17 матчей в немецкой Бундеслиге.