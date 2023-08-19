Оздоев рассказал о впечатлениях от ПАОКа

Российский полузащитник Магомед Оздоев, который этим летом перебрался в греческий ПАОК, рассказал о своих впечатлениях от новой команды.

«Насколько я сейчас готов? Я тренировался в своем предыдущем клубе, поэтому вскоре войду в рабочий ритм и буду понимать, чего от меня хочет тренер.

Мои впечатления от ПАОКа? Мне здесь комфортно, понравилась поддержка со стороны фанатов на матче в Салониках», - цитирует футболиста Gazzetta.gr.

Оздоев перебрался в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюка». Трудовое соглашение 30-летнего россиянина с греческим клубом рассчитано до лета 2025 года.