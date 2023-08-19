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Греция

Оздоев рассказал о впечатлениях от ПАОКа

19 Августа 2023 • 10:33 Комментировать

Российский полузащитник Магомед Оздоев, который этим летом перебрался в греческий ПАОК, рассказал о своих впечатлениях от новой команды.

«Насколько я сейчас готов? Я тренировался в своем предыдущем клубе, поэтому вскоре войду в рабочий ритм и буду понимать, чего от меня хочет тренер.

Мои впечатления от ПАОКа? Мне здесь комфортно, понравилась поддержка со стороны фанатов на матче в Салониках», - цитирует футболиста Gazzetta.gr.

Оздоев перебрался в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюка». Трудовое соглашение 30-летнего россиянина с греческим клубом рассчитано до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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