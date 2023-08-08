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Греция

Раскрыта зарплата Оздоева в ПАОКе

08 Августа 2023 • 12:18 Комментировать

Стал известен размер заработной платы российского полузащитника Магомеда Оздоева в греческом ПАОКе. От трансфере игрока было объявлено в понедельник, 7 августа.

Как информирует издание Sport24, в афинском коллективе хавбек будет зарабатывать 1,3 миллиона евро в год. Трудовое соглашение Магомеда рассчитано на два года с возможностью пролонгации на сезон. В АЕК Оздоев перебрался из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

В прошлом сезоне чемпионата Турции 30-летний россиянин принял участие в 33 поединках. Полузащитник отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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