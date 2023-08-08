Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 30-летнего российского полузащитника Магомеда Оздоева из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в греческий ПАОК.

- Я достаточно хорошо знаю команду ПАОК, болею за неё. Саввиди Иван Игнатьевич – это человек, которого я очень сильно уважаю. Не только из-за того, что он грек, а потому что он многое делает для греков в России. Он является председателем греческого общества в России и помогает людям как меценат.

Держать клуб в Греции, поверьте мне, не так-то просто. Саввиди взял команду, которая была в долгах как в шелках. И он сделал из неё конфетку. При Саввиди ПАОК полностью освободился от всех долгов, сегодня клуб никому ничего не должен.

При этом Саввиди практически в одиночку противостоит «Олимпиакосу», «Панатинасикосу», АЕКу и другим клубам из южной Греции, интеллигентной части страны, которая сегодня всеми силами мешает Саввиди в футболе, всеми правдами и неправдами. Несмотря на это, ПАОК при Саввиди выиграл чемпионат Греции и несколько раз побеждал в Кубке страны. А также в европейских турнирах команда выступает достаточно неплохо.

Я думаю, Саввиди в ПАОКе нужен русскоязычный тренер, а также больше русскоязычных игроков в команде. Что касается Оздоева, то он возрастной футболист, в то время как ПАОКу нужна молодая кровь. При этом там уже есть несколько возрастных футболистов, но Магомед на голову сильнее их.

Оздоев – это настоящий боец, футболист до мозга костей, он будет отдаваться игре полностью. Я считаю, он и в «Зените» сейчас выделялся бы на хорошем уровне как футболист. Как человек я его близко не знаю, но думаю, что он нормальный.

Оздоев не должен подвести ПАОК. По крайней мере в новом сезоне он наверняка поможет этой команде. Чемпионат России сейчас сильнее греческого. Тем более Оздоев игрок нетравмоопасный. Сколько знаю его как футболиста, не помню, чтобы он получал тяжёлые повреждения и долго не играл.

Единственное, потом Оздоева трудно будет продать. В Европу его уже не возьмут за хорошие деньги из-за возраста. Может, бесплатно куда-то уйдёт. Но считаю, что в ближайшем времени Оздоев будет хорошим помощником для ПАОКа. Хотя, опять же, команда нуждается в омоложении.

У ПАОКа хорошая академия, вторая команда занимает высокие места во второй по силе лиге, команды разных возрастов добиваются успехов в Греции, хорошо участвуют в европейских турнирах. В последние годы два-три игрока из ПАОКа были проданы в Англию за хорошие деньги, хотя футбол в Греции сейчас не с приставкой «супер».

Я призываю всех греков России болеть за ПАОК. Когда Саввиди был в ростовском СКА и в «Ростове», я болел за эти клубы. Иван Игнатьевич сделал много хорошего для них и вообще в целом для России и для Греции.