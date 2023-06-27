Сократис покинул «Олимпиакос»

Греческий центральный защитник, бывший оборонец «Арсенала» из Лондона Сократис Папастатопулос покинул «Олимпиакос» - теперь он находится в статусе свободного агента. Об уходе грека из клуба сообщает авторитетный портал Transfermarkt, официальные ресурсы «Олимпиакоса» об этом пока молчат.

35-летний защитник провёл в клубе из Пирея последние 2,5 года карьеры. В минувшем сезоне он вышел за команду на поле в 32 официальных матчах и забил два гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

Напомним, что с 2013 по 2018 год этот футболист выступал за дортмундскую «Боруссию», в 2018 году на три года стал игроком лондонского «Арсенала».