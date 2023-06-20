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Греция

Объявлен новый тренер «Олимпиакоса» официально

20 Июня 2023 • 20:45 Комментировать

Пресс-служба греческого «Олимпиакоса» объявило о назначении нового главного тренера.

Сообщается, что новым наставником коллектива из Пиреи станет испанец Диего Мартинес. Условия и длительность сделки не объявляются. Напомним, что уроженец Виго ранее руководил такими клубами, как «Осасуна», «Гранада» и «Эспаньол».

По итогам прошедшего сезона «Олимпиакосом» руководили три специалиста, а именно Карлос Корберан, Мичел и Жозе Аниго. «Красно-белые» заняли лишь третье место в таблице прошлого розыгрыша греческой Суперлиги, вылетев из Лиги Европы после групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Диего Мартинес
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