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Греция

Болельщики «Олимпиакоса» обвинили Хамеса Родригеса в чрезмерном посещении стриптиз-клубов

29 Апреля 2023 • 04:11 Комментировать

Фанаты «Олимпиакоса» ропщут - команда проводит не самый удачный сезон, впереди и «Панатинаикос», и АЕК, традиционные конкуренты пирейского клуба. ни пытаются разобраться в причинах происходящего - и пришли к выводу, что во многом в нынешней ситуации повинны иностранные игроки, на которых возлагались большие надежды.

В частности, южноамериканские легионеры Марсело и Хамес Родригес, которые уже покинули его. Первого фанаты «Олимпиакоса» обвинили в том, что он перебрался в Грецию для того, чтобы отдыхать, а не играть.

Что до второго, то оказалось, что Хамес Родригес - большой любитель стриптиз-клубов, в которых проводил даже больше времени, чем на тренировках «Олимпиакоса». 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело Хамес Родригес
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