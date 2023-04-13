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Греция

Хамес покинул «Олимпиакос» официально

13 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать

Греческий «Олимпиакос» объявил об уходе из команды атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. Стороны решили прекратить сотрудничество. «Красно-белые» поблагодарили 31-летнего колумбийца за выступления и пожелали успехов в будущем.

За «Олимпиакос» Хамес выступал с середины сентября. В 23 матчах за греческий клуб колумбиец забил пять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Теперь Родригес будет искать себе новую команду. В Европе футболист известен по выступлениям за ряд клубов, в том числе за «Реал» и «Баварию».

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Хамеса Родригеса в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хамес Родригес
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