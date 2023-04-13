Греческий «Олимпиакос» объявил об уходе из команды атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. Стороны решили прекратить сотрудничество. «Красно-белые» поблагодарили 31-летнего колумбийца за выступления и пожелали успехов в будущем.

За «Олимпиакос» Хамес выступал с середины сентября. В 23 матчах за греческий клуб колумбиец забил пять голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Теперь Родригес будет искать себе новую команду. В Европе футболист известен по выступлениям за ряд клубов, в том числе за «Реал» и «Баварию».

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Хамеса Родригеса в 9 миллионов евро.