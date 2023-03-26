109 лет исполнилось вчера греческому «Арису» - и многочисленные фанаты клуба отметили эту дату приличествующим Греции образом, буквально превратив весь город в сцену празднования. Как это было, можно посмотреть ниже на видео.

«Арис», основанный 25 марта 1914 года - один из самых популярных клубов Греции, хотя чемпионат страны выигрывал лишь трижды - в 1928, в 1932 и 1946 году. Кубок Греции команда выигрывала лишь один раз - в 1970 году. В прошлом сезоне греческого чемпионата клуб занял третье место. В составе «Ариса» в прошлом, в 2000 году, успел поиграть известный российский футболист Олег Веретенников.