Сына Луческу удалили с поля за хулиганство в адрес болельщиков команды-соперника

Греческий ПАОК одержал волевую победу над «Арисом» - проигрывая со счетом 0:1, после перерыва подопечные румынского специалиста Рэзвана Луческу забили два мяча и выиграли матч.

Однако самого Луческу при этом удалили с поля - как считает арбитр, он кинул в болельщиков «Ариса» предмет, прилетевший с трибуны. Сам Луческу-младший категорически отрицает свое хулиганство и был очень возмущен тем, что его удалили с поля.

Так или иначе, его команда победила, так что это в какой-то степени умаслило недовольство специалиста, который, поостыв, даже заявил, что «арбитры, в целом, отработали матч очень хорошо».