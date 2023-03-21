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Греция

Сына Луческу удалили с поля за хулиганство в адрес болельщиков команды-соперника

21 Марта 2023 • 02:45 Комментировать
Арис Салоники
1:2
ПАОК
окончен

Греческий ПАОК одержал волевую победу над «Арисом» - проигрывая со счетом 0:1, после перерыва подопечные румынского специалиста Рэзвана Луческу забили два мяча и выиграли матч.

Однако самого Луческу при этом удалили с поля - как считает арбитр, он кинул в болельщиков «Ариса» предмет, прилетевший с трибуны. Сам Луческу-младший категорически отрицает свое хулиганство и был очень возмущен тем, что его удалили с поля.

Так или иначе, его команда победила, так что это в какой-то степени умаслило недовольство специалиста, который, поостыв, даже заявил, что «арбитры, в целом, отработали матч очень хорошо». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Арис Разван Луческу Рэзван Луческу
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