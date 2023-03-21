Ошибочно назначенный в ворота «Панатинаикоса» пенальти спровоцировал хаос в афинском дерби

В двадцать седьмом туре греческого чемпионата между собой сошлись лидеры чемпионата - «Панатинаикос» и АЕК. Разумеется, пройти в спокойной обстановке такой матч в Греции просто не мог, и в этот раз масла в огонь плеснула бригада арбитров, которая назначила пенальти в пользу АЕКа в уже добавленные к основному времени матча минуты.

И, хотя вскоре решение было отменено, на трибунах уже зародился ропот, который привел к стычке на поле - арбитру пришлось показать пару красных карточек. А матч в итоге завершился нулевой ничьей, у лидирующего в турнирной таблице «Панатинаикоса» 62 очка, у АЕКа - 60.