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Греция

Ошибочно назначенный в ворота «Панатинаикоса» пенальти спровоцировал хаос в афинском дерби

21 Марта 2023 • 02:16 Комментировать
АЕК
0:0
Панатинаикос
окончен

В двадцать седьмом туре греческого чемпионата между собой сошлись лидеры чемпионата - «Панатинаикос» и АЕК. Разумеется, пройти в спокойной обстановке такой матч в Греции просто не мог, и в этот раз масла в огонь плеснула бригада арбитров, которая назначила пенальти в пользу АЕКа в уже добавленные к основному времени матча минуты.

И, хотя вскоре решение было отменено, на трибунах уже зародился ропот, который привел к стычке на поле - арбитру пришлось показать пару красных карточек. А матч в итоге завершился нулевой ничьей, у лидирующего в турнирной таблице «Панатинаикоса» 62 очка, у АЕКа - 60. 

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос АЕК Афины
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