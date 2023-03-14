Из-за «перестрелки» на трибунах матч «Панатинаикоса» прервали на целых 30 минут

Лидирующий в греческом чемпионате после 26 туров «Панатинаикос» в воскресенье съездил в гости к идущему восьмым «Атромитосу». Там афинский клуб забил два безответных мяча, подтвердив свой класс, но это не совсем понравилось фанатам хозяев поля, которые под конец игры настолько разочаровались, что начали обстреливать «файерами» гостевой сектор.

Но там тоже в долгу не остались, ответив своим «залпом» (как они пронесли все это «добро» на трибуны, даже не спрашивайте). В результате матч пришлось прервать после вмешательства полиции на целых тридцать минут. Но «залпы» фанатов не помогли «Атромитосу» уйти от поражения.