В Греции из-за траура перенесли полуфиналы национального Кубка

Полуфинальные матчи Кубка Греции между клубами «Ламия» и ПАОК были перенесены на более поздний срок. Дело в том, что президент Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный национальный траур в стране, он продлится с 1 по 3 марта. Первый матч в паре должен был состояться 1 марта, второй - 8 марта.

Поводом стала крупная авария на железной дороге, которая произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта близ греческих городов Темпи и Лариса. С грузовым составом столкнулся состав пассажирский, который перевозил пассажиров из Афин в Салоники.

Жертвами трагедии стали 36 человек, порядка 85 получили травмы. 66 человек из числа пострадавших доставили в больницу.