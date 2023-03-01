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Греция

В Греции из-за траура перенесли полуфиналы национального Кубка

01 Марта 2023 • 23:46 Комментировать
Ламия
0:0
ПАОК
отменен

Полуфинальные матчи Кубка Греции между клубами «Ламия» и ПАОК были перенесены на более поздний срок. Дело в том, что президент Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный национальный траур в стране, он продлится с 1 по 3 марта. Первый матч в паре должен был состояться 1 марта, второй - 8 марта.

Поводом стала крупная авария на железной дороге, которая произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта близ греческих городов Темпи и Лариса. С грузовым составом столкнулся состав пассажирский, который перевозил пассажиров из Афин в Салоники.

Жертвами трагедии стали 36 человек, порядка 85 получили травмы. 66 человек из числа пострадавших доставили в больницу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Ламия Кубок Греции
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