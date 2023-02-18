Марсело покинет «Олимпиакос» в ближайшее время

Левый защитник «Олимпиакоса» Марсело находится в шаге от расторжения контракта с клубом.

В ноябре стало известно, что греческий гранд намерен досрочно прекратить сотрудничество с 34-летним бразильцем. Согласно обновлённому отчёту журналиста Маттео Моретто, ссылающегося на источники из Греции, сейчас стороны крайне близки к расставанию. Экс-игрок мадридского «Реала» вот-вот покинет «Олимпиакос», но вряд ли надолго останется без работы – интерес к нему уже проявляет другой клуб.

Марсело пополнил ряды коллектива из Пирея в сентябре 2022 года, подписав контракт до конца сезона.