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Греция

Марсело покинет «Олимпиакос» в ближайшее время

18 Февраля 2023 • 02:13 Комментировать
Ламия
...
Олимпиакос
1 13.00 X 4.90 2 1.30
19.02 17:00

Левый защитник «Олимпиакоса» Марсело находится в шаге от расторжения контракта с клубом.

В ноябре стало известно, что греческий гранд намерен досрочно прекратить сотрудничество с 34-летним бразильцем. Согласно обновлённому отчёту журналиста Маттео Моретто, ссылающегося на источники из Греции, сейчас стороны крайне близки к расставанию. Экс-игрок мадридского «Реала» вот-вот покинет «Олимпиакос», но вряд ли надолго останется без работы – интерес к нему уже проявляет другой клуб.

Марсело пополнил ряды коллектива из Пирея в сентябре 2022 года, подписав контракт до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело
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ЛАМИЯ ОЛИМПИАКОС
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