Хамес Родригес купил себе «Гелик» за 500 миллионов колумбийских песо

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес пропустил афинское дерби с АЕКом, в котором его «Олимпиакос» потерпел поражение в рамках Кубка Греции, но зато он похвастал в социальных сетях своим новым приобретением.

А это автомобиль, и, надо сказать, весьма почитаемый и даже культовый для Российской Федерации - Mercedes G500, известный как «Гелендеваген», и обошелся он Хамесу, который лечится от травмы в родной Колумбии, в 500 миллионов песо.

Правда, передвигаться на нем в иных уголках его родины придется, видимо, в сопровождении танкового батальона, учитывая непростую криминогенную обстановку в стране.