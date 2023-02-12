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Греция

Хамес Родригес купил себе «Гелик» за 500 миллионов колумбийских песо

12 Февраля 2023 • 01:45 Комментировать
АЕК
3:0
Олимпиакос
окончен

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес пропустил афинское дерби с АЕКом, в котором его «Олимпиакос» потерпел поражение в рамках Кубка Греции, но зато он похвастал в социальных сетях своим новым приобретением.

А это автомобиль, и, надо сказать, весьма почитаемый и даже культовый для Российской Федерации - Mercedes G500, известный как «Гелендеваген», и обошелся он Хамесу, который лечится от травмы в родной Колумбии, в 500 миллионов песо.

Правда, передвигаться на нем в иных уголках его родины придется, видимо, в сопровождении танкового батальона, учитывая непростую криминогенную обстановку в стране. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хамес Родригес АЕК Афины
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