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Греция

«Олимпиакос» ропщет - на матч с ПАОК-ом назначили родственника арбитра, «засудившего» клуб в 2019 году в ЛЧ

03 Февраля 2023 • 05:50 Комментировать
ПАОК
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Олимпиакос
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05.02 21:30

В греческом «Олимпиакосе» с большим изумлением восприняли назначение на следующий матч чемпионата Греции с ПАОК-ом Ивана Крузляка - словацкого арбитра, родственника Любоша Микеля, которого в Греции внесли на свой футбольный «миротворец» еще в 2019 году.

Тогда, по мнению фанов «Олимпиакоса», он засудил команду в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

«Олимпиакос» даже подавал официальную жалобу на судейство, но и она не спасла клуб от вылета из самого престижного турнира футбольной Европы.

И сейчас назначение родственника того арбитра пирейцы воспринимают как явная провокация. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос ПАОК
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