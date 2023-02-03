«Олимпиакос» ропщет - на матч с ПАОК-ом назначили родственника арбитра, «засудившего» клуб в 2019 году в ЛЧ

В греческом «Олимпиакосе» с большим изумлением восприняли назначение на следующий матч чемпионата Греции с ПАОК-ом Ивана Крузляка - словацкого арбитра, родственника Любоша Микеля, которого в Греции внесли на свой футбольный «миротворец» еще в 2019 году.

Тогда, по мнению фанов «Олимпиакоса», он засудил команду в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

«Олимпиакос» даже подавал официальную жалобу на судейство, но и она не спасла клуб от вылета из самого престижного турнира футбольной Европы.

И сейчас назначение родственника того арбитра пирейцы воспринимают как явная провокация.