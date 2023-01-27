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Греция

Бывший игрок ЦСКА продолжит карьеру в Греции

27 Января 2023 • 18:26 Комментировать

Зоран Тошич, в прошлом выступавший в московском ЦСКА, продолжит свою карьеру в греческом чемпионате. Он подписал контракт с клубом «Ламия», пресс-служба уже подтвердила соглашение с 35-летним сербским полузащитником. Подробности соглашения, как его продолжительность, вознаграждение, не сообщаются.

Что касается прошлого Тошича в ЦСКА, то он отдал армейскому клубу целых семь лет своей карьеры. Зоран выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год и становился в его составе чемпионом России. В общей сложности провел за армейцев 241 матч, оставив «наследие» в виде 47 голов и 41 результативной передачи. 

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Евро-Футбол.Ру,
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