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Греция

Хамес Родригес закончил год прекрасным голом за «Олимпиакос» видео

30 Декабря 2022 • 01:28 Комментировать
Олимпиакос
5:0
Астерас
окончен

Колумбиец Хамес Родригес, памятный по выступлениям за мадридский «Реал» и прекрасный чемпионат мира 2014 года, закончил год прекрасным голом за «Олимпиакос» - его нынешний клуб. На 35-й минуте Хамес протащил мяч, обыграв пару соперников, после чего обыгрался в «стеночку» с партнером, и великолепно пульнул мяч в дальний угол ворот с левой ноги - в своем любимом стиле.

Это был второй гол «Олимпиакоса» в прошедшем матче, а в итоге греческий гегемон выиграл у «Астерас» со счетом 5:0. Напомним, что в прошлом месяце Хамеса признали лучшим игроком греческого чемпионата по итогам октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хамес Родригес
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