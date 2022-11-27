Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Греция

«Олимпиакос» собирается расстаться с Врсалько

27 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать

Шиме Врсалько, бывший футболист мадридского «Атлетико» и участник блистательной хорватской сборной на ЧМ-2018 в России, может остаться без клуба. В последнее время вице-чемпион мира выступал за «Олимпиакос», однако даже в греческом чемпионате он не блистает - причем настолько, что там задумались о досрочном завершении контракта с футболистом, который был подписан минувшим летом.

В сборную Хорватии его также перестали вызывать, так что карьера Врсалько деградирует и увидеть его в одном из топовых чемпионатов Европы уже вряд ли доведется. Возможно, пришло время вернуться к истокам - в чемпионат родной Хорватии?

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Сборная Хорватии Чемпионат Греции Шиме Врсалько
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: