«Олимпиакос» собирается расстаться с Врсалько

Шиме Врсалько, бывший футболист мадридского «Атлетико» и участник блистательной хорватской сборной на ЧМ-2018 в России, может остаться без клуба. В последнее время вице-чемпион мира выступал за «Олимпиакос», однако даже в греческом чемпионате он не блистает - причем настолько, что там задумались о досрочном завершении контракта с футболистом, который был подписан минувшим летом.

В сборную Хорватии его также перестали вызывать, так что карьера Врсалько деградирует и увидеть его в одном из топовых чемпионатов Европы уже вряд ли доведется. Возможно, пришло время вернуться к истокам - в чемпионат родной Хорватии?