В афинском дерби пенальти назначили на 97-й минуте, а забили на 113-й

Вчера в чемпионате Греции состоялось афинское дерби, в котором сошлись «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Матч, как всегда, получился сверхнапряженным, «Олимпиакос» вышел вперед на 84-й минуте, но уже через три минуты арбитр назначил пенальти в пользу «Панатинаикоса».

Это решение спровоцировало неописуемые волнения на трибунах и на самом поле, и исполнить удар удалось только на 113-й минуте. «Панатинаикос» ушел от поражения и праздновал это как победу, хотя, по иронии судьбы, это был первый матч сезона для «зеленых», в котором они не выиграли, имея десять очков преимущества над «Олимпиакосом».