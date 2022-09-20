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Греция

Блан отклонил предложение «Олимпиакоса»

 
20 Сентября 2022 • 13:45 Комментировать
Олимпиакос
...
Атромитос
01.10 19:00

Экс-наставник «ПСЖ» Лоран Блан отказался возглавлять греческий «Олимпиакос». Французский специалист просил у клуба трёхлетний контракт, но руководство отказалось предоставлять тренеру такие условия.

Напомним, что Блан помимо «ПСЖ» ранее возглавлял сборную Франции. После ухода Лорана в парижский клуб национальную команду возглавил Дидье Дешам, который работает во главе «синих» по сей день.

Блан в своё время выиграл с «ПСЖ» три чемпионских титула Лиги 1. Лоран также становился чемпионом Франции во главе «Бордо» в сезоне-2008/09.

Напомним, в бытность футболистом Блан выступал за такие команды, как «Интер», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», где и завершил карьеру в 2003 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Лоран Блан
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ОЛИМПИАКОС АТРОМИТОС
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