Мичел вернётся главным тренером в «Олимпиакос»

Испанский тренер Хосе Мичел вернётся в статус наставника «Олимпиакоса».

Как сообщает Marca, специалист подпишет контракт с сильнейшим клубом Греции на следующие два сезона. Отметим, что Хосе Мичел уже возглавлял пирейцев с 2013 по 2015 год. В качестве наставника он завоевал два чемпионских титула. Самым крупным клубом в карьере испанца был «Марсель», куда он перебрался именно из Греции.

Сейчас «Олимпиакос» находится лишь на пятой строчке в таблице местного первенства. В межсезонье в состав «красно-белых» перебрались такие известные футболисты, как Марсело, Хамес Родригес, Шиме Врсалько и Седрик Бакамбу.

