Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Мичел вернётся главным тренером в «Олимпиакос»

 
20 Сентября 2022 • 12:58 Комментировать
Олимпиакос
...
Атромитос
01.10 19:00

Испанский тренер Хосе Мичел вернётся в статус наставника «Олимпиакоса».

Как сообщает Marca, специалист подпишет контракт с сильнейшим клубом Греции на следующие два сезона. Отметим, что Хосе Мичел уже возглавлял пирейцев с 2013 по 2015 год. В качестве наставника он завоевал два чемпионских титула. Самым крупным клубом в карьере испанца был «Марсель», куда он перебрался именно из Греции.

Сейчас «Олимпиакос» находится лишь на пятой строчке в таблице местного первенства. В межсезонье в состав «красно-белых» перебрались такие известные футболисты, как Марсело, Хамес Родригес, Шиме Врсалько и Седрик Бакамбу.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хосе Мичел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОЛИМПИАКОС АТРОМИТОС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем