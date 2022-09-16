«Олимпиакос» подписал бывшего форварда «Вильярреала» и «Марселя» Бакамбу

«Олимпиакос» продолжает усиливать состав бывшими топ-игроками сильнейших европейских лиг. Следующим новичком стал Седрик Бакамбу.

Сообщается, что нападающий из ДР Конго присоединился к греческому коллективу в качестве свободного агента.

Самыми известными местами работы форварда были «Вильярреал» и «Марсель». В прошлом сезоне за клуб с юга Франции Бакамбу забил всего лишь четыре гола в 21 встрече в рамках всех состязаний.

Отметим, что владельцы «Олимпиакоса» плодотворно провели лето. Состав пополнили такие футболисты, как Марсело, Хамес Родригес и Шиме Врсалько. Что интересно, управляют греческим коллективом те же люди, что и в «Ноттингем Форест», который удивил этим летом масштабами закупки.