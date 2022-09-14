Хамес скоро вылетит в Грецию для подписания контракта с «Олимпиакосом»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к возвращению в Европу. Хавбек скоро вылетит в Грецию для подписания контракта с «Олимпиакосом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка очень близка к завершению.

Сообщается, что Хамес перейдёт в «Олимпиакос» на правах аренды с правом выкупа из катарского «Эр-Райяна». Медицинский осмотр колумбийца в греческом клубе уже назначен.

Последним клубом Хамеса в Европе был английский «Эвертон». В «Олимпиакос» недавно перешёл бывший одноклубник колумбийца в лице Марсело, который пришёл свободным агентом из мадридского «Реала».