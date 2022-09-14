Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Хамес скоро вылетит в Грецию для подписания контракта с «Олимпиакосом»

 
14 Сентября 2022 • 13:53 Комментировать
Арис Салоники
...
Олимпиакос
1 3.25 X 3.45 2 2.20
18.09 20:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к возвращению в Европу. Хавбек скоро вылетит в Грецию для подписания контракта с «Олимпиакосом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка очень близка к завершению.

Сообщается, что Хамес перейдёт в «Олимпиакос» на правах аренды с правом выкупа из катарского «Эр-Райяна». Медицинский осмотр колумбийца в греческом клубе уже назначен.

Последним клубом Хамеса в Европе был английский «Эвертон». В «Олимпиакос» недавно перешёл бывший одноклубник колумбийца в лице Марсело, который пришёл свободным агентом из мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хамес Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРИС САЛОНИКИ ОЛИМПИАКОС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Рекомендуем