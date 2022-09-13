АЕК диктует греческой федерации футбола, каких арбитров не хочет видеть на своих матчах

В минувшие выходные в Афинах состоялось местное дерби, в котором АЕК вел со счетом 1:0 у «Панатинаикоса», но затем получил два пенальти в свои ворота, обернувшиеся двумя голами. Это вызвало большой скандал в Греции - руководство АЕК-а обрушилось с претензиями на судейский комитет Греции, которым управляет небезызвестный арбитр Марк Клаттенбург, собравший команду из иностранных судей, получающих назначения на работу в чемпионате Греции.

Теперь АЕК категорически отказывается от назначений на свои матчи арбитров из «компании Клаттенбурга».

- Они выиграли этот матч. Но для нас началась война. Никому не позволено обижать АЕК! - такое сообщение выпустила пресс-служба клуба.