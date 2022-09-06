Презентация Марсело собрала почти полный стадион «Олимпиакоса»

Мы уже сообщали о том, что знаменитый Марсело, закончив карьеру в «Реале» после полутора десятков лет выступлений за самый титулованный клуб Европы, решил продолжить выступления в греческом «Олимпиакосе». Третьего сентября о соглашении было объявлено официально, а в понедельник, пятого числа, Марсело был презентовал фанатам команды.

И эта презентация собрала 25 тысяч болельщиков - далеко не все матчи пирейского клуба, самого титулованного в Греции, собирают такое количество зрителей.

Стоит заметить, что в составе «Олимпиакоса» выступает также Матье Вальбуэна - французский футболист, который в прошлом выступал за московское «Динамо».