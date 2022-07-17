Жервиньо присоединился к «Арису»

Ивуарийский нападающий Жервиньо сменил солнечную Турцию на не менее солнечную Грецию, о его подобных намерениях мы уже сообщали.

Внеся важный вклад в победу «Трабзонспора» в турецком чемпионате, 35-летний Жервиньо решил сменить обстановку и принял предложение «Ариса», о чем общественность оповестила пресс-служба греческого клуба. Его трудовое соглашение рассчитано на два года, то есть до 2024 года.

В прошлом в карьере Жервиньо были такие клубы, как французский «Лилль», с которым он стал чемпионом Франции, лондонский «Арсенал», итальянские «Рома» и «Парма», в которую его пригласил хорошо знакомый по «Лиллю» тренер Руди Гарсия, а также китайский клуб «Хэбэй».