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Греция

Врсалько подписал контракт с новым клубом

02 Июля 2022 • 14:00 Комментировать

Шиме Врсалько наконец нашёл себе новый клуб. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист сборной Хорватии сегодня подписал контракт с греческим «Олимпиакосом», в составе которого проведёт три ближайших года.

Ожидается, что «Олимпиакос» уже сегодня официально объявит о трансфере Врсалько. Напомним, хорват ранее отказался продлевать контракт с мадридским «Атлетико» и покинул команду Диего Симеоне на правах свободного агента.

У Врсалько также есть опыт игры в итальянской Серии А, где хорват ранее выступал за миланский «Интер» и «Сассуоло». Напомним, что Шиме в последнее время редко появлялся в стартовом составе мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Шиме Врсалько
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