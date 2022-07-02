Врсалько подписал контракт с новым клубом

Шиме Врсалько наконец нашёл себе новый клуб. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист сборной Хорватии сегодня подписал контракт с греческим «Олимпиакосом», в составе которого проведёт три ближайших года.

Ожидается, что «Олимпиакос» уже сегодня официально объявит о трансфере Врсалько. Напомним, хорват ранее отказался продлевать контракт с мадридским «Атлетико» и покинул команду Диего Симеоне на правах свободного агента.

У Врсалько также есть опыт игры в итальянской Серии А, где хорват ранее выступал за миланский «Интер» и «Сассуоло». Напомним, что Шиме в последнее время редко появлялся в стартовом составе мадридского «Атлетико».