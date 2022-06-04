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Греция

Лодыгин сменил клуб

04 Июня 2022 • 20:45 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин перешёл в греческий «Панатинаикос».

Лодыгин заключил контракт с «Панатинаикосом» на два года, сообщает официальный сайт клуба. Ранее вратарь защищал цвета другой греческой команды — «ПАС».

В предыдущем клубе Юрий Лодыгин сыграл в 50 матчах, пропустил 56 голов и в 20 встречах смог сохранить свои ворота «сухими».

Голкипер выступал в «Зените» с 2013 по 2019 год. За это время он выиграл Российскую премьер-лигу, завоевал Кубок России и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

«Панатинаикос» занял пятое место в минувшем сезоне чемпионата Греции, набрав 42 очка в 26 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Панатинаикос Юрий Лодыгин ПАС Янина
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