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Греция

Матиас Альмейда - новый тренер АЕК-а

20 Мая 2022 • 23:22 Комментировать

Аргентинский специалист Матиас Альмейда, в прошлом выступавший в таких клубах, как «Интер» и «Парма», начинает работу в Греции. Он возглавил афинский АЕК. Контракт с 48-летним Альмейдой заключен до 2024 года. Известна и его зарплата - 1,2 миллиона евро ежегодно.

Для Альмейды это не просто первый опыт в Греции, но и в Европе в целом - ранее он тренировал «Ривер Плейт» и «Банфильд» в своей родной Аргентине, «Гаадалахару» в Мексике, а также поработал в МЛС.

- АЕК - один из лучших клубов Греции, команда с историей, и мне не терпится приступить к работе, - цитирует Альмейду официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
АЕК Афины Матиас Альмейда
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