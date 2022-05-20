Матиас Альмейда - новый тренер АЕК-а

Аргентинский специалист Матиас Альмейда, в прошлом выступавший в таких клубах, как «Интер» и «Парма», начинает работу в Греции. Он возглавил афинский АЕК. Контракт с 48-летним Альмейдой заключен до 2024 года. Известна и его зарплата - 1,2 миллиона евро ежегодно.

Для Альмейды это не просто первый опыт в Греции, но и в Европе в целом - ранее он тренировал «Ривер Плейт» и «Банфильд» в своей родной Аргентине, «Гаадалахару» в Мексике, а также поработал в МЛС.

- АЕК - один из лучших клубов Греции, команда с историей, и мне не терпится приступить к работе, - цитирует Альмейду официальный сайт клуба.