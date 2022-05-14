Греческий «Панатинаикос» выиграл на поле «Олимпиакоса» впервые за 37 лет

Историческое событие в греческом футболе - «Панатинаикос» выиграл на поле «Олимпиакоса» впервые за последние 37 лет. На дворе стоял 1985 год, к власти в тогда еще СССР только-только пришел Михаил Горбачев, а «Панатинаикос» победил «Олимпиакос» в Пирее с минимальным счетом.

И повторилось это лишь сейчас - спустя 37 лет, и уже со счетом 2:1. На 10-й минуте Себастьян Паласиос открыл счет, в начале второй половины игры Барт Скенкелвельд удвоил преимущество гостей, и «Олимпиакос» смог лишь отыграть один мяч, но не более того.

«Панатинаикос» не выигрывал чемпионат Греции с 2010 года, но этот клуб до сих пор остается единственным греческим клубом, сыгравшим в финале Кубка или Лиги чемпионов - в далеком 1971 году.