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Греция

«Олимпиакос» стал 47-кратным чемпионом Греции

04 Мая 2022 • 21:59 Комментировать
ПАОК
1:2
Олимпиакос
окончен

«Олимпиакос» досрочно выиграл чемпионат Греции, став недосягаемым для конкурентов.

Коллектив из Пирея оторвался на 16 очков за четыре тура до финиша от своего ближайшего преследователя – клуба «ПАОК», – одержав победу в сегодняшней очной встрече со счётом 2:1.

Нынешний триумф стал для «Олимпиакоса» третьим подряд и 47-м в истории греческой Суперлиги – это лучший результат в стране. Второй показатель у «Панатинаикоса», становившегося чемпионом 20 раз, третий – у «АЕК» (12 титулов). Остальные коллективы выигрывали золото чемпионата Греции не более трёх раз.

Победа в греческой лиге позволит «Олимпиакосу» начать путь в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов со второго раунда.

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Олимпиакос
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