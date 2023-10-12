Чеферин: «Инфраструктура в Италии очень плохая»

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался относительно состояния инфраструктуры в Италии. Ранее стало известно, что на Апеннинах пройдет чемпионат Европы – 2032.

«В Италии инфраструктура по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Но мы настроены оптимистично. Правительство должно инвестировать в развитие инфраструктуры. Нужно делать для этого намного больше. Пока мы надеемся, что все будет хорошо», - передает слова руководителя Football-Italia.

Напомним, что ближайший чемпионат Европы по футболу состоится в Германии в следующем году.