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Чемпионат Европы 2032

Чеферин: «Инфраструктура в Италии очень плохая»

12 Октября 2023 • 08:27 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался относительно состояния инфраструктуры в Италии. Ранее стало известно, что на Апеннинах пройдет чемпионат Европы – 2032.

«В Италии инфраструктура по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Но мы настроены оптимистично. Правительство должно инвестировать в развитие инфраструктуры. Нужно делать для этого намного больше. Пока мы надеемся, что все будет хорошо», - передает слова руководителя Football-Italia.

Напомним, что ближайший чемпионат Европы по футболу состоится в Германии в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Александер Чеферин Евро-2032
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