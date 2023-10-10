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Чемпионат Европы 2032

Объявлена предварительная заявка Италии и Турции на Евро-2032

10 Октября 2023 • 23:31 Комментировать

Стала известна предварительная заявка Италии и Турции, которые проведут в 2032 году 19-й в истории чемпионат Европы.

Суммарно в заявке числятся 20 стадионов, из которых должно быть выбрана лишь половина (по пять на страну).

Заявка Итальянской федерации футбола:

  • «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца» (Милан),
  • «Олимпико» (Рим),
  • «Сан-Никола» (Бари) (реконструкция),
  • «Диего Армандо Марадона» (Неаполь) (реконструкция),
  • «Артемио Франки» (Флоренция) (новый стадион),
  • «Ювентус Стэдиум» (Турин),
  • «Луиджи Феррарис» (Генуя) (реконструкция),
  • «Маркантонио Бентегоди» (Верона) (реконструкция),
  • «Ренато Далл'Ара» (Болонья) (новый стадион),
  • «Сант'Элия» (Кальяри) (новый стадион).

Заявка Турции:

  • «Олимпийский стадион Ататюрка» (Стамбул) (реконструкция),
  • Новый стадион в Анкаре (новый стадион),
  • «Али Сами Йен» (Стамбул),
  • «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул),
  • «Тимса Арена» (Бурса),
  • «Спортивный комплекс Шенола Гюнеша» (Трабзон),
  • «Метрополитен Конья» (Конья),
  • «Газиантеп Кальон» (Газиантеп),
  • «Эскишехир» (Эскишехир),
  • «Анталья» (Анталья).

Италия проведёт континентальный турнир в третий раз в своей истории, а Турция впервые выбрана хозяйкой Евро. Окончательный список стадионов будет объявлен в 2026 году.

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