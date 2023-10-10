Объявлена предварительная заявка Италии и Турции на Евро-2032

Стала известна предварительная заявка Италии и Турции, которые проведут в 2032 году 19-й в истории чемпионат Европы.
Суммарно в заявке числятся 20 стадионов, из которых должно быть выбрана лишь половина (по пять на страну).
Заявка Итальянской федерации футбола:
- «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца» (Милан),
- «Олимпико» (Рим),
- «Сан-Никола» (Бари) (реконструкция),
- «Диего Армандо Марадона» (Неаполь) (реконструкция),
- «Артемио Франки» (Флоренция) (новый стадион),
- «Ювентус Стэдиум» (Турин),
- «Луиджи Феррарис» (Генуя) (реконструкция),
- «Маркантонио Бентегоди» (Верона) (реконструкция),
- «Ренато Далл'Ара» (Болонья) (новый стадион),
- «Сант'Элия» (Кальяри) (новый стадион).
Заявка Турции:
- «Олимпийский стадион Ататюрка» (Стамбул) (реконструкция),
- Новый стадион в Анкаре (новый стадион),
- «Али Сами Йен» (Стамбул),
- «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул),
- «Тимса Арена» (Бурса),
- «Спортивный комплекс Шенола Гюнеша» (Трабзон),
- «Метрополитен Конья» (Конья),
- «Газиантеп Кальон» (Газиантеп),
- «Эскишехир» (Эскишехир),
- «Анталья» (Анталья).
Италия проведёт континентальный турнир в третий раз в своей истории, а Турция впервые выбрана хозяйкой Евро. Окончательный список стадионов будет объявлен в 2026 году.
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