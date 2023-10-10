Объявлена предварительная заявка Италии и Турции на Евро-2032

Стала известна предварительная заявка Италии и Турции, которые проведут в 2032 году 19-й в истории чемпионат Европы.

Суммарно в заявке числятся 20 стадионов, из которых должно быть выбрана лишь половина (по пять на страну).

Заявка Итальянской федерации футбола:

«Сан-Сиро – Джузеппе Меацца» (Милан),

«Олимпико» (Рим),

«Сан-Никола» (Бари) (реконструкция),

«Диего Армандо Марадона» (Неаполь) (реконструкция),

«Артемио Франки» (Флоренция) (новый стадион),

«Ювентус Стэдиум» (Турин),

«Луиджи Феррарис» (Генуя) (реконструкция),

«Маркантонио Бентегоди» (Верона) (реконструкция),

«Ренато Далл'Ара» (Болонья) (новый стадион),

«Сант'Элия» (Кальяри) (новый стадион).

Заявка Турции:

«Олимпийский стадион Ататюрка» (Стамбул) (реконструкция),

Новый стадион в Анкаре (новый стадион),

«Али Сами Йен» (Стамбул),

«Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул),

«Тимса Арена» (Бурса),

«Спортивный комплекс Шенола Гюнеша» (Трабзон),

«Метрополитен Конья» (Конья),

«Газиантеп Кальон» (Газиантеп),

«Эскишехир» (Эскишехир),

«Анталья» (Анталья).

Италия проведёт континентальный турнир в третий раз в своей истории, а Турция впервые выбрана хозяйкой Евро. Окончательный список стадионов будет объявлен в 2026 году.