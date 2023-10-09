Стало известно, где пройдёт Евро-2032

Появилась информация о том, где состоится чемпионат Европы 2032 года. Как сообщил инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей, турнир примут Италия и Турция, подавшие совместную заявку.

УЕФА должен отрапортовать о своём решении официально во вторник, 10 октября, на заседании в Ньоне (Швейцария). От того, как потенциальные хозяева защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение организации.

Напомним, что в 2024 году чемпионат Европы примет Германии, а Евро-2028 отдали Великобритании и Ирландии.