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Чемпионат Европы 2032

Стало известно, где пройдёт Евро-2032

09 Октября 2023 • 11:20 Комментировать

Появилась информация о том, где состоится чемпионат Европы 2032 года. Как сообщил инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей, турнир примут Италия и Турция, подавшие совместную заявку.

УЕФА должен отрапортовать о своём решении официально во вторник, 10 октября, на заседании в Ньоне (Швейцария). От того, как потенциальные хозяева защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение организации.

Напомним, что в 2024 году чемпионат Европы примет Германии, а Евро-2028 отдали Великобритании и Ирландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Евро-2032
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