Италия продолжает бороться за Евро-2032

Италия в настоящее время рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на проведение Евро-2032, планируется задействовать 11 городов.

По информации Il Messaggero разрешение на потенциальное проведение турнира поступило от правительственных структур после того, как Итальянская федерация футбола (ИФФ) предложила эту идею. Правительство заверило, что оно гарантирует необходимую поддержку для улучшения спортивной инфраструктуры и предпримет инициативы по продвижению территорий и повышению заметности на международных турнирах.

На право проведения турнира претендуют 11 городов: Милан, Турин, Верона, Болонья, Генуя, Флоренция, Рим, Неаполь, Кальяри, Бари и Палермо. К концу месяца ИФФ должна будет составить список десяти городов из возможных 11. В период с сентября по октябрь станет известно, сможет ли Италия принять турнир. Президент ИФФ Габриэле Гравина уже выразил своё одобрение резолюции.