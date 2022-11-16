​Италия представила заявку на приём Евро-2032

Федерация футбола Италии направила в УЕФА документы по предварительной заявке на приём чемпионата Европы в 2032 году. В заявке фигурируют 11 городов – Милан, Турин, Верона, Генуя, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь, Бари, Кальяри и Палермо. Весной один из городов будет исключён из списка – в итоговую заявку попадут 10 городов.

Ожидается, что хозяин чемпионата Европы – 2032 будет выбрал осенью следующего года.

Итальянские СМИ обращают внимание на то, что в список городов не попали Удине и Бергамо, хотя там есть самые новые стадионы.

Ранее была представлена заявка Великобритании и Ирландии на приём Евро-2028.