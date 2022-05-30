В Италии уверены, что получат право провести Евро-2032

Габриэле Гравина, занимающий должность главы Федерации футбола Италии, уверен в том, что его страна является фаворитом в споре за право провести чемпионат Европы 2032 года.

- Есть наша заявка и турецкая на турнир 2032 года. Мы в очень хорошей ситуации. К тому же Италия, наконец, заслуживает доверия, - заявил Гравина на Итальянском спортивном саммите.

Напомним, что на Апеннинах проходили матчи чемпионата мира 1990 года. Также прошлым летом Рим принимал часть поединков континентального первенства.

Следующий чемпионат Европы примет Германия, за турнир 2028 года спорят Турция с Великобританией и Ирландией.