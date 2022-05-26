Чеферин скептически относится к идее проведения чемпионата Европы в 2032 году в Италии

Где пройдет чемпионат Европы 2032 года, пока что неизвестно, но претенденты на турнир уже есть - в частности, европейский форум хотела бы принять Италия, которая (и это удивительно) еще не принимала чемпионат Европы в его современном формате (начиная с 1984 года), да и в целом, в последний раз принимала большой турнир в 1990 году.

Но руководитель УЕФА Александер Чеферин не верит в перспективы Италии.

- Я часто разговариваю с ними на эту тему. Конечно, Италия - страна, которая живет футболом. Проблема в другом - в устаревшей инфраструктуре, ее состояние совершенно не соответствует амбициям и потенциалу страны. Если правительство Италии не вмешается в ситуацию, считаю маловероятной заявку Италии на Евро-2032, цитирует Чеферина Sky Sports.