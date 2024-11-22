Круговой — о своей цели: «Принять участие в Евро-2028»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился информацией о своей футбольной цели.

«У меня есть цель — принять участие в Евро-2028 со сборной России. Думаю, больше шансов, что на этот турнир нас допустят», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, ранее сборную России не допустили до участия в отборочном турнире к чемпионату мира – 2026. Данный турнир станет уже третьим, который пропустит наша команда из-за международного бана.

В составе сборной России 26-летний Круговой провел три матча, в которых сделал четыре результативные передачи.

В ноябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча, в которых разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).