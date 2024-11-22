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Дюков: «Россия может выйти из группы на чемпионате Европы»

22 Ноября 2024 • 12:16 Комментировать (1)

Александр Дюков, который является президентом РФС считает, что национальная команда России способна выйти в плей-офф на чемпионате Европы.

«У этой команды высокий потенциал. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла Сирия. Российские футболисты отпраздновали крупную победу со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Дюков
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Cruyff
22 Ноября 2024 в 13:33
на каком ЧЕ ? в каком году?
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