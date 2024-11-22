Дюков: «Россия может выйти из группы на чемпионате Европы»

Александр Дюков, который является президентом РФС считает, что национальная команда России способна выйти в плей-офф на чемпионате Европы.

«У этой команды высокий потенциал. Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостояла Сирия. Российские футболисты отпраздновали крупную победу со счетом 4:0.