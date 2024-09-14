В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарем РФС, рассказал о том, что произойдет, если сборную России не допустят к чемпионату Европы – 2028.

«Футбол живёт по строгим правилам. Важно понимать отличие футбола от других видов спорта. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы - 2028. Но если не удастся, значит, будут товарищеские игры», - приводятся слова Митрофанова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что с февраля 2022 российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде крупно одолели команду Вьетнама со счетом 3:0.