УЕФА объявил о том, что Италия и Турция примут чемпионат Европы в 2032 году. Решение было принято на вторничном заседании исполнительного комитета УЕФА.

Отмечается, что итальянцы и турки в совместной заявке представили 20 потенциальных стадионов для матчей Евро-2032. К октябрю 2026 года будут выбраны 10 принимающих арен – по пять от каждой страны.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии, а Евро-2028 – в Великобритании и Ирландии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале последнего континентального форума «скуадра адзурра» обыграла Англию по пенальти.

УЕФА объявил, где пройдёт Евро-2028